Eliezer revela que saiu com dívida do ‘BBB 22’ e que divide contas com Viih Tube

Eliezer abriu o jogo sobre sua vida pessoal e contou detalhes de como lida com as finanças. Em participação no podcast No Lucro, da CNN Brasil, comandado pelo jornalista Phelipe Siani, ele detalhou que mesmo casado com Viih Tube, os dois dividem as contas da casa.

O ex-BBB conta ainda que saiu do reality da Globo com diversas dívidas. “Eu tinha uma equipe de 10 pessoas e prometi 30 mil pra cada uma dessas pessoas… Tudo que eu ganhava eu dava para eles”, disse ele.

Em seguida, Eliezer contou que demorou um ano para ganhar o equivalente ao prêmio, na época, de R$ 1 milhão, contudo, ele gastou todo o dinheiro. “A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua”, explicou.

O ex-BBB também falou sobre as pessoas afirmarem que ele não seria ninguém sem a esposa. “Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih… E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela”, ressaltou ele, que esclareceu que os dois dividem as contas da casa. “A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um.”