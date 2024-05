Eliezer reflete sobre ser pai de menino: “Feliz demais”

Eliezer segue sendo o pai exemplo que todas as fofoqueiras querem ter ao seu lado na gestação, certo? O muso deu uma entrevista para o Gshow após ter anunciado que Viih Tube está esperando um filho homem e contou como está seu coração de pai.

“Fiquei feliz demais. Na verdade eu tinha certeza. Não vi exame nem nada, assim que ela me falou que estava grávida, me mostrou o teste, tinha certeza dentro de mim que era menino. Não tinha certeza com a Lua, até no início fiquei chamando de moleque. Não sei explicar o motivo.”, confessou o ex-BBB.

O casal ainda achou que se tratava de uma gravidez de gêmeos. “A gente achou que era gêmeos, antes da primeira ultra. Sou do google, gosto muito de me informar. Quando se descobre no início essa diferença toda de hormônio pode ser menino. O BHCG (exame que se faz para descobrir a gravidez) estava bem maior, o médico chegou a falar que iam ser gêmeos. Depois pesquisando vi que quando no começo tem muitos hormônios, pode ser menino.”, disse ele ao veículo.

Ainda na entrevista, Eliezer comemorou por ser pai de um casal. “Estou no céu, todo mundo quer ter um casal. A gente vai viver as duas experiências, pai de menina e menino. Vão crescer juntos, regular essa idade próxima. Quando os pais se vão quem fica é irmandade. A gente está feliz demais.”