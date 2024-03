Eliezer processa mais 200 perfis por ataques a sua filha, Lua

O ex-BBB revela que está se autodenominando como “o cara do processo”, pois está processando todo mundo que ataca a sua filha.

Minha gente, nós vivemos falando sobre as mães corujas que protegem seus filhos com unhas e dentes, porém, às vezes nos esquecemos que muitos pais também fazem de tudo e mais um pouco pelos seus filhos.

Um ótimo exemplo disso é o influenciador e ex-BBB Eliezer, que revelou estar processando mais de 200 perfis nas redes sociais, por ataques que foram feitos contra a sua filha, a pequena Lua, fruto de seu relacionamento com a também influenciadora e ex-BBB, Viih Tube.

Se auto denominando “o cara do processo”, durante a sua participação no programa Sala de TV, Eli conta que entregou ao Ministério Público uma lista com 220 perfis para que o órgão analisasse se caberia denúncia junto à Justiça.

“Vocês vão processando todo mundo que xingar a minha filha, eu só vou pagando as guias de processo. Se você me perguntar quantas eu processei, nem sei mais”, declarou o ex-BBB.