Eliezer perde o umbigo da filha recém-nascida: “Acho que os cachorros comeram”

Influenciador usou as redes sociais para contar para os fãs e amigos que não estava achando o umbigo da pequena Lua, filha do ex-BBB com Viih Tube

Não faz muito tempo que a filha de Viih Tube com Eliezer nasceu, e já dá para acreditar que a web está pirando com os pais de primeira viagem? Dessa vez foi de um a jeito bom, porque os pais ficaram do lado de Eliezer se compadecendo da sua história, alguns ainda disseram que o mesmo aconteceu com ele, com o cachorro comendo o umbigo do filho. “Umbigo da Lua caiu e eu perdi! Não vi! Não está em lugar nenhum. Tô achando que os cachorros comeram”, escreveu ele. Enquanto uns seguidores riram, outros disseram que fizeram o maior ritual como umbigo do filho para no final o cachorro comer tudo. Aloca!