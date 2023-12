Eliezer para Rodrigo Mussi: “Você por acaso agradeceu a minha mulher por todo dinheiro gasto com você pra te ajudar?”

Rinha de ex-BBB, Rodrigo Mussi banca o irônico e recebe altas críticas de Eliezer

Nessa noite de domingo (17), a rede Globo conseguiu gerar o maior burburinho entre os influenciadores que faziam publicidade para casa de apostas. A emissora expôs a Blaze e Rodrigo Mussi não deixou de mandar indireta para sua ex-amiga, Viih Tube. Claro, que Eliezer fez o seu papel e respondeu às acusações à altura.

Vish! O mundo das celebs ferveu esse final de semana com a reportagem do Fantástico sobre a casa de apostas Blaze. Diversos famosos foram expostos e tiveram os seus nomes envolvidos no processo. Após Viih Tube aparecer na reportagem e dizer que rompeu contrato com a empresa, Rodrigo Mussi publicou uma suposta indireta no X (antigo Twitter), questionando se a influenciadora havia devolvido o dinheiro recebido pela publicidade.

Eliezer não ficou calado e respondeu a altura, argumentando que ele também fazia publicidade de jogos de aposta. “Você por acaso agradeceu, falou um obrigado por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar?”. Ele ainda questionou se Mussi tinha interesse apenas em lucrar com as situações, acusando-o de ser interesseiro e de descartar pessoas quando não lhe são mais úteis. “Se essa pessoa não tem mais que agregar, você simplesmente descarta ela da sua vida”.

Eliezer encerrou suas declarações prometendo mais revelações caso o conflito continuasse. “Eu tenho tanta coisa para falar, Rodrigo, quer mexer com a minha mulher, quer fazer indireta? Então vai falar comigo agora”, desafiou.