”Tô contigo, desculpa!”, Natália se desculpa após preferir Jessilane ao invés de Eliezer e manda-lo ao paredão

A mineira salvou a amiga ao invés do amado e consertou a palhaçada que fez há semanas atrás

Quem não lembra de Natália discutindo com a casa toda após votar em Gustavo ao invés de ser neutra, para salvar Eliezer quando caiu no papinho dele de apaixonado? Pois a moça consertou a pataquada nesta sexta-feira, (8), na 13ª formação de paredão do ‘BBB22’.

É que o voto no confessionário não era para mandar a pessoa ao paredão e sim para salva-la. E como Lina já estava no paredão, Nat tinha que escolher entre salvar Jessilane ou Eliezer, e foi uma decisão difícil. “Para salvar do paredão a Jessi. Temos uma relação muito forte desde o começo do programa e nesse momento ela pode ser o foco”, justificou Nat.

Com essa escolha, Eliezer foi o único a não receber nenhum voto para se safar do paredão e foi direto. Claro que depois, a mineira foi conversar com ele e pedir desculpas pelo ocorrido. “Não quero esclarecer, nem justificar, é um momento muito difícil. Tô contigo, desculpa”, disse a designer de unhas. Eli entendeu e disse que ela é prioridade pra ele, mas quando saiu do confessionário, ele já sabia que Jessi é sua prioridade desde o começo do jogo. “Seria muito egoísta da minha parte trazer isso para nossa relação”, o tranquilizou Eli.

E Eli vai voltar do paredão hein gente? Que loucura…