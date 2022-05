O homem está demais! Eliezer ganha rolê de helicóptero: “Andar de ELIcóptero” e viaja para festival com Viih Tube

O rapaz não para de vencer na vida, sabe?

Mas gente, o Eliezer está demais depois do ‘BBB22’. Depois de participar de cinco camarotes no desfile das campeãs do Rio de Janeiro e ganhar um carro, nesta sexta-feira, (6), ele ganhou um rolê de HELICÓPTERO!

O publicitário começou a sexta-feira contando que ele ia ganhar uma surpresa de uma fã e estava morrendo de medo de trolagem, porque todo mundo sabia o que ia acontecer, menos ele. A fã em questão é Isa Gama, engenheira, e ela tem um fã clube do ex BBB, o “Team Eli BBB”.

A moça lhe presenteou com a viagem de helicóptero em nome de todas as Pigs do Eli, como é chamado seu fandom. Eli andou de carrinho de golfe para chegar até o helicóptero e vibrou ao voar sobre a cidade de São Paulo com Isa.

Após o rolê, fez várias fotos com um fotografo famoso, o Trumpas, e viajou para um festival com Viih Tube — será que eles vão se pegar? Misericórdia! A influenciadora ainda comentou que não sabe onde estava a cabeça do pessoal do festival para colocar os dois juntos no mesmo rolê e avisou que esse ano irão a “Farofa da Gkay”. Promeeeete hein?