Azarado no ‘BBB22’, Eliezer abraça a sorte e ganha um carro zero avaliado em 200 mil reais! Como assim???

O publicitário está rindo à toa e olha, o carro é CARÍSSIMO!

Imagina só você ser chamado para fazer uma publicidade e simplesmente descobre que era uma pegadinha para ganhar um carro? Pois foi isso que aconteceu com Eliezer, do ‘BBB22’, leitor(a)!

Nesta quarta-feira, (4), ele foi chamado por uma concessionária para fechar uma publi e foi ver o carro que ele ia falar sobre em suas redes sociais. Nisso, o dono da concessionária lhe deu a chave e disse que era um presente para o ex BBB. Acredita? O rapaz, que era um azarado no ‘BBB22’ e até ganhou apelido de “Eliezero” por Tadeu Schmidt, ficou muito emocionado, pois estava a pé após vender seu carro.

GENTE? O Eliezer foi em uma reunião de proposta pra publi, e saiu de lá com um carro no valor de 200 mil reais de presente. pic.twitter.com/hB8t9DrPLI — Novidades Oficiall (@novidades_ofc1) May 5, 2022

Ele postou um vídeo mostrando toda a pegadinha da publi e dirigindo seu carrão, de 200 mil reais, e escreveu uma legenda pra lá de emocionante. “Quando eu penso que já aconteceu de tudo comigo nesses últimos meses, vem a vida, me trola e surpreende ainda mais. SIM! EU GANHEI UM CARRO! ME CHAMARAM PARA FECHAR UM TRABALHO E SAI COM UM CARRO. VOCÊS TÊM NOÇÃO DISSO? Minha ficha ainda não caiu. Viver tudo isso é muito louco pra mim. Sempre fui uma pessoa de muita fé e não teria palavras melhor pra definir essa conquista do que: Gratidão! Deus é maravilhoso, e vocês também. Parece que os ventos mudaram de direção e a sorte veio! (finalmente, né?) Obrigado @garage3scar por essa eu não esperava. Vocês são incríveis!”, legendou.

E claro, que Tadeu Schmidt comentou a publicação né? O apresentador mais apegado aos ex participantes na história dos realities show tirou sarro de si mesmo por zoar o publicitário. “ainda tem gente capaz de te zoar, dizendo que você não tem sorte… Parabéeeeeeeeeeeeeens, Eliiiiiii !!! Você merece!!!”, comentou o ex apresentador do Fantástico. Paulo André, seu ex colega de confinamento, também comentou: “Hãnnnnn? Que que tá acontecendo??”.

É, o pós dos ex BBB’s 22 está rendendo muito… Chocada!