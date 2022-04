Ascensão de Eliezer: O último dos Lollipops pode ser o Fiuk desta edição?

O publicitário está sendo uma pedra no sapato dos outros participantes hein?

Sabe aquela frase que o jogo só acaba quando termina? É exatamente isso que está acontecendo com Eliezer no ‘BBB22’. É impressionante como todos já estavam dando como certa a eliminação do participante em qualquer paredão que ele caísse. Afinal de contas, o rapaz é o sobrevivente do quarto Lollipop no qual ninguém voltou de paredão algum.

A ascensão de Eli começou quando ele foi ao paredão com Lais e Douglas Silva, e permaneceu na competição com larga diferença para sua colega de quarto. Seus votos foram irrisórios perto da eliminação com 91,25% da médica.

Em seguida, ele quase foi ao paredão, mas venceu a prova ‘Bate-Volta – Quinto Andar’, que era um simples jogo de basquete, que Lucas estava vencendo. Mas, de repente, Eliezer virou o jogo, se safou do paredão e viu um de seus algozes sendo eliminado.

⚡ Bate-Volta #BBB22:

Eliezer vence a prova e se livra do Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/lUU13azG55 — Big Brother Brasil (@bbb) March 28, 2022

No paredão falso, ele ficou extremamente feliz ao voltar do seu segundo paredão, mas o brilho em seu olhar foi embora quando descobriu que Arthur Aguiar havia sido eliminado falsamente e estava de volta ao jogo. Sendo assim, ele ficou super cabisbaixo e tendo certeza que sua eliminação estava próxima.

No último paredão, Eliezer seria o grande eliminado pela lógica, mas viu Lina, uma das favoritas ao prêmio e moradora do Quarto Grunge, saindo pela porta e podendo, assim, comemorar sua vitória em mais um paredão.

E para ficar ainda mais feliz, o publicitário venceu a ‘Prova do Líder – Amstel’ e está garantido mais uma semana nessa reta final. E aí eu te pergunto leitor(a): será Eli o nosso Fiuk da edição? Afinal de contas, o filho de Fábio Jr. só chegou à final do ‘BBB21’ por pura sorte e o famoso “depois a gente elimina”. Se Eli chegar à final, terceiro lugar já sabemos de quem será!

👑 Prova do Líder #BBB22:

Eliezer é o novo Líder #RedeBBB pic.twitter.com/F3JFdNrfaC — Big Brother Brasil (@bbb) April 11, 2022