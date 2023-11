Eliezer fica revoltado com ataques contra a Lua: “Ela vai ter o pior de mim”

O influenciador perdeu completamente a paciência ao falar sobre os ataques que ele vem recebendo, envolvendo o nome de sua filha.

Gente, nesta vida, tudo tem um limite, e o ex-BBB e influenciador Eliezer deixou claro que o seu é o bem estar da sua filha com a também ex-BBB e influenciadora Viih Tube, a Lua. Revoltado com os ataques de haters que vem recebendo e que envolvem o nome de sua filha, Eliezer utilizou os stories dos seu instagram para desabafar.

“As pessoas têm que parar de achar que internet é terra sem lei, que por ser pessoa pública eu tenho que ser educado, praticar aquele discurso de pessoa evoluída. O car*lho! O car*lho! Não sou evoluído, não quero ser evoluído. Se a pessoa xingou minha filha, eu vou falar três vezes mais para ela“, esbravejou o influenciador.

Por fim, Eliezer afirmou que, mesmo doendo, ele sempre lidou bem com as críticas, principalmente aquelas que envolviam a sua participação no BBB 22, porém, a partir do momento que começarem a envolver a sua filha, as coisas não ficarão sem respostas.

“Todo mundo fala o que quer, por vários motivos. Muita coisa doeu, muita coisa eu aguentei calado. Só eu sei o que chorei com o travesseiro. Mas, com a Lua, não tem condição. Se a pessoa dar o pior dela, ela vai ter o pior de mim”, finalizou o ex-BBB.