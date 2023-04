Eliezer faz Viih Tube chorar com homenagem

Influenciadora foi pega de surpresa com a tatuagem que o ex-BBB fez com as duas digitais e o pezinho da filha, Lua

Viih Tube caiu no choro ao ver a surpresa que Eliezer fez em homenagem à mãe de sua filha, Lua, e a ela própria. Eliezer fez uma tatuagem com as digitais dele e de Viih e completou a equação matemática com o pezinho da filha recém-nascida. Quem diria que Eliezer e Viih Tube seriam o casal mais fofo da internet? pic.twitter.com/1ftNVgVFdi — PEDRAO (@Itspedrito) April 25, 2023 “Eternizando o maior amor do mundo. Ela nem desconfiou o que estava por vir”, disse Eli, em vídeo. Para o trabalho, o ex-BBB chamou o tatuador Alessandro Pequeno, e logo quando terminou o trabalho foi mostrar o resultado para Viih. “Agora entendi porque você queria a digital do meu dedinho. Ai que lindo, amor”, falou a influenciadora em meio às lágrimas.