Eliezer fala sobre desarmonização facial graça a toque de Viih Tube

Eliezer já tomou contas dos holofotes de fofoca quando apareceu com o rosto totalmente transformado de preenchimento e as diversas críticas que recebeu dos internautas diante da deformidade do seu rosto. O influenciador usou suas redes sociais para contar que foi Viih Tube quem alertou ele sobre uma possível distorção de imagem que motivava as aplicações.

Comecei a tirar no final do ano passado, comecei a reverter o processo do ácido, da mandíbula, do queixo, então meu rosto voltou a ter a anatomia normal. O que aconteceu comigo foi uma grande distorção de imagem. Quem me mostrou que eu poderia estar foi com isso foi a Viih, depois de uma foto minha que viralizou”, disse.

Ele ainda completou: “Ano passado eu tirei toda a barba e fiquei com o rosto liso, foi aí que eu vi o formato do meu rosto. Todas as vezes que preenchi foi por debaixo da barba, e quando tirei a barba e vi como estava meu rosto. Naquela semana, eu fui em um evento com a Viih, a foto viralizou, e eu tinha certeza que aquela foto estava editada para jogarem hate em mim. Pedi a foto original pro fotógrafo, pra minha surpresa, eu vi que naquela foto era eu mesmo. Foi ali que eu caí na real”, continuou.

Eli ainda diz que foi alertado por Viih. “A Viih que me alertou sobre a distorção de imagem, e eu nem sabia o que era isso. Ela questionou se eu preenchi porque queria, ou se eu queria que as pessoas parassem de me chamar de feio. Percebi que a única vez que preenchi a cara por mim, foi antes do Big Brother. Todas as outras vezes eu fiz realmente pra parar de ser chamado de feio”, finalizou.