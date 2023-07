Eliezer, ex-BBB, revela que aumento das mamas é devido a um desequilíbrio hormonal

O publicitário usou suas redes sociais e contou detalhes sobre o tamanho de suas mamas, revelando que o tamanho delas o incomodam muito

Na família de Viih Tube não tem dessa de mentir o que estão passando, tudo é tratado às claras. Eliezer apareceu nas redes sociais para contar detalhes sobre um desequilíbrio emocional que está enfrentando. O ex-BBB ainda conta que o desequilíbrio afeta o tamanho de suas mamas e isso tem o incomodado.

“Embora eu sempre tenha encarado de forma tranquila as brincadeiras e comentários sobre meu peitoral, especialmente durante minha participação no BBB, é algo que realmente me incomoda e que tem se agravado durante a gestação da Lua”, explicou o marido de Viih Tube.

Eli compartilhou o seu sofrimento com os seguidores e ainda mostrou uma transformação corporal dentro de um processo de emagrecimento, nele ele eliminou cerca de 8 quilos de gordura.