Já que sonhar é de graça, Eliezer cria fanfic que Brasil o deixou no ‘BBB22’ lhe dando segunda chance!

Tadinho do publicitário que não entendeu que só uma pessoa seria eliminada no paredão…

Você sabia que eu admiro o quarto do pirulito, leitor(a)? Eu acho a garra desses póbis moradores sem igual! E o mais bonito é que eles acreditam na história que eles inventam para se confortar. Quer um exemplo? Após a eliminação de Laís, Eliezer criou na cabecinha dele que o Brasil lhe deu uma segunda chance. Mas se o país pudesse eliminar dois ele sairia.

Eli acredita que Brasil o deu uma segunda chance (Foto: Reprodução)

“Eu ‘tô muito feliz, porque eu quero muito isso aqui, quero muito ganhar, quero muito ficar e ‘tô feliz porque o Brasil, de uma certa forma, me deu uma segunda chance”, disse o publicitário. E coube a mulher que mais elimina participantes do ‘BBB22’, Eslovênia a dar um choque de realidade no rapaz! “É obrigatório as pessoas torcerem para alguém né? Não tem como sair dois! Tem que torcer para alguém daqui”, disparou a moça com nome de país.

Não gente e o eli que tá crente que o público deu uma segunda chance pra ele e a eslo foi lá e puxou o tapete dele kkkkkkkkkkk



Laís #bbb22 Tadeu DG e eli lipe pic.twitter.com/wzH1JYHdEh — Felipe da quebrada🧜‍♀️🦄 (@Pialbuquerq) March 23, 2022

Depois, a sister falou que o Brasil só está fazendo ele esperar mais um pouquinho, porque é a mesma coisa que ela está sentindo. E Eliezer disse que está triste pela saída de Lais e também confuso: “Eu tô assim porque eu gostava muito do Laís. Pelo discurso, pelos erros que a gente cometeu, como quarto. O discurso foi todo sobre o quarto e a gente faz parte dele. É verdade, mano, foi um atrás do outro. Deve ter sido uma coisa muito extraordinária lá fora”.

Mais tarde, Eli criou outra fanfic que só ficou por causa do relacionamento com Natália e coube a participante consolar e dizer que foi pela trajetória dele. E eu te pergunto, leitor(a): QUE TRAJETÓRIA? Mas ok né? Deixa o menino sonhar…