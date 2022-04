Pitaco da Kátia: Eliezer foi eliminado e motivos para isso tem de sobra né?

O publicitário foi o décimo sétimo eliminado da edição com 65,76% dos votos

Depois de tanta espera — minha e de pessoas sensatas —, Eliezer foi finalmente eliminado do ‘BBB22’ neste domingo, (24). O publicitário bem que foi levado nas costas pela Padaria, mas foi “chutado” nos momentos finais. E o que culminou nessa ELIminação? Te explico agora!

Motivos temos de sobra para comentar sobre a saída de Eli, mas o fato é que ele ficou totalmente apagado no Quarto Lollipop e eu não tenho dúvidas que se ele tivesse ido para o Grunge, sua história seria diferente. Lá, ele seguiu todo um protocolo de votos junto com seus colegas de quarto e foi surfando na onda até onde deu. Com isso, um a um foi sendo eliminado e ele foi sobrando, vendo o quarto vazio e fechado no fim de tudo. Foi uma planta trepadeira, convenhamos! E escorado também. Se escorou na dupla com Vyni, no romance com Natália e agora, no fim, na torcida de Arthur Aguiar.

Um fator que também chamou atenção foi sua parceria com Vyni. Foi fofo, no começo, ver o hetero se unindo a um homossexual e formando uma dupla jamais vista no ‘BBB’ — Fiuk e Gil do Vigor não contam, porque a gente finge que o filho de Fábio Jr. nem participou do ‘BBB21’. Só que depois ficou caricato e chato. O cearense era usado por Eli para manobrar seus votos e ele o tratava por muitas vezes com grosseria. Afinal de contas, o publicitário sabia que o rapaz gostava dele e fazia questão de “seduzi-lo” como bem vimos.

Gostaria de ter visto o Eli na final pra vingar o lollipop mas pelo menos essa amizade do pop é pra sempre 🥲 pic.twitter.com/EyLmRIbfiE — Nanie Monteiro 💡 (@NanieWithAnE) April 25, 2022

Outro ponto, foi o “romance” com Natália né? Até que no começo foi totalmente inimaginável e era até bacana ele citar não querer nada sério com a mineira, mas depois que ele começou com romancezinho para tentar persuadi-la a votar em Gustavo, não foi legal. Até porque depois que o bacharel em Direito entrou, a mineira parou de ir ao paredão, ou seja, ele a salvou, mas ela caiu no papo do Don Juan. Tanto que Eli a usou que até a própria Jade Picon, amiga do rapaz, comentou sobre. E também tratava Nat com muita grosseria assim como Vyni.

Natália e Eliezer discutindo de orelhinha de coelho, esse é o tweet pic.twitter.com/NHwEQxyHkX — carolzinha 🏁 #PAcampeão (@avocadxxx) April 12, 2022

Mas Eli teve seus momentos engraçados como quando estava vestido de Polvo e sua risada de porco que no meio do programa ele esqueceu, mas na reta final se lembrou dela. Que Eli tenha muito sucesso aqui fora, saúde e sorte e vida que segue para o boy harmonizado. E para os três finalistas: meu muito boa sorte e que vença quem o público quer!