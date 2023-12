Eliezer atualiza fãs sobre o quadro clínico de seu pai

Há poucos dias, o pai do influenciador e ex-BBB foi diagnosticado com um câncer nos rins.

Amores, dando uma pequena pausa em toda polêmica envolvendo os influenciadores e os sites de apostas, que neste caso evoluiu para uma treta bem maior, o ex-BBB e influenciador Eliezer utilizou as suas redes sociais para desabafar com seus fãs a respeito de estado de saúde de seu pai, Luiz Eduardo do Carmo, que foi diagnosticado com um câncer nos rins.

“Semana passada (sexta-feira), descobri que meu pai estava com um tumor já bem grandinho nos rins. Quando eu falo ‘descobri’, é porque ele já sabia e não queria me contar para ‘não me preocupar’. Meu pai tem dessas coisas que eu não consigo entender, mas isso é dele. Só sei que movimentei céu e terra e trouxe o meu pai para São Paulo e hoje (3 dias depois), ele está aqui operado, sem tumor, querendo ver a neta. Obrigado, meu Deus, por tanto. Obrigado por guardar o meu pai”, publicou o ex-BBB.