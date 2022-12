Eliezer abusa dos procedimentos estéticos e internet cai matando: “Ele lança um rosto novo todo mês”

Bem humorado, o ex-BBB entrou na brincadeira e fez uma publicação com os melhores comentários sobre o seu visual.

Gente, a internet não perdoa, mas agora é sério, o que que está acontecendo com o Eliezer? Na última segunda-feira (19), o ex-BBB publicou em seu instagram duas fotos de um ensaio fotográfico em que ele e sua namorada, a também ex-BBB Viih Tube, fizeram para complementar uma entrevista ao Gshow. Porém o que mais chamou a atenção do público foi o resultado da última harmonização facial feita pelo influencer.

E como vocês bem sabem, logicamente, de forma bem humorada, os internautas caíram matando na nova aparência do Eli, gerando diversos comentários, como: “Ele lança um rosto novo todo mês”, “Eu literalmente achei que era outra pessoa”, “O Eliezer tá igual o Fabian da novela das empreguetes” e “Como assim o Vitor Fernandes é o pai do filho da Viih Tube?”.

Após toda a repercussão que a sua nova aparência teve, o ex-BBB brincou com a situação. Ele selecionou os melhores comentários a seu respeito e fez questão de publicar um carrossel de fotos no seu feed com a seguinte legenda: “QUEM FOIII? (Passa pro lado ——>)”.