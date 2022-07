Eliana não quis divulgar o nome do grupo do WhatsApp e jogou pra Xuxa

Nome do grupo entre Eliana, Xuxa e Angélica é uma das curiosidades que gera burburinho nas redes

‘Lindas e…’, ficamos na vontade de descobrir o nome do grupo entre as três musas que embalaram os anos 80 e 90, Eliana, Angélica e Xuxa. Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, Eliana passou a bola para Xuxa revelar o nome do grupo quando estiver presente no podcast, afinal foi a própria que deu nome ao grupo. Angélica e Eliana já disseram que tudo bem revelar o nome, mas falta a Xuxa se pronunciar.

“Vocês que pensam gente, não é assim não, chama a Xuxa. Sabe quem vai autorizar? A Xuxa. Xu, seguinte, por mim ok, pela Angel ok, você libera o nome do nosso grupo, até porque foi ela quem deu o nome do nosso grupo”, disparou Eliana.

A apresentadora ainda contou que a maturidade foi necessária para que elas se aproximassem. “A maturidade aproxima tanto, no nosso caso aproximou. É legal porque a gente se encontrou em um momento de vida madura, ninguém precisa provar nada para ninguém”, disse.

Eliana conta que a ideia do grupo partiu de Xuxa. “A Xuxa sempre teve contato com a Angel e sempre teve contato comigo. Ela um dia, em alguns anos, falou: ‘Li, você tem contato com a Angélica? Vou fazer um grupo para se falar nós três”, contou.

“Faz um tempo que não colocamos sacanagem, a Xuxa é expert, ela é realmente expert eu falo: ‘Amiga onde você achou isso, olha que maravilhoso”, revelou a apresentadora.