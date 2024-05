Eliana se pronuncia após não comparecer em ação social do “Domingo Legal” 

Minha gente, eu não sei se vocês acompanharam a linda ação social que aconteceu na manhã de ontem (19), durante a exibição do programa “Domingo Legal”, que comandado pelo apresentador Celso Portiolli, em prol de conseguir doações para ajudar as vítimas das enchentes que alastraram o Rio Grande do Sul.

Contudo algo que chamou bastante a atenção do público na atração, que reuniu diversos apresentadores da emissora, foi a ausência da ex-contratada do SBT Eliana, o que gerou diversas críticas na web.

Diante disso, nesta segunda-feira (20) empresa BPMcom, que faz a assessoria de imprensa da apresentadora, publicou uma nota em suas redes sociais explicando o motivo de Eliana não ter comparecido ao evento.

“Após repercussões na imprensa sobre a ausência da apresentadora Eliana na edição solidária do último “Domingo Legal”, esclarecemos que: devido às gravações para o próprio SBT, a apresentadora justificou por escrito e com antecedência sua falta. Eliana se colocou totalmente à disposição para apoiar de diversas formas a ação da emissora”, iniciou o comunicado, que ressaltou: “Vale lembrar que Eliana fez doações para o Rio Grande do Sul com recursos próprios, enviando uma carreta com mais de 20 mil litros de água para as famílias necessitadas, além de realizar depósitos para instituições de sua confiança”.

Por fim, a nota relembra a linda história da apresentadora ao lado da solidariedade, afirmando que, mesmo tendo saído do SBT, está à disposição da AACD para continuar exercendo o seu papel de madrinha do Teleton, que prevalece há cerca de 15 anos.

“A apresentadora tem uma trajetória solidária apoiando inúmeras causas humanitárias durante toda a sua vida. Solidariedade e amor ao próximo é uma marca da apresentadora ao longo de sua história. Mesmo de saída do SBT, Eliana está à disposição da AACD para retornar ao Teleton e exercer seu papel de madrinha, como sempre faz há 15 anos”, finalizou a assessoria da apresentadora.