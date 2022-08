Eliana nega saída do SBT e grava programa para o Natal

Acho que esse negócio de saída da Eliana do SBT uma hora acontece, a tal coisa, palavra tem poder sabe?! Nesta segunda-feira, 29, a apresentadora negou pela segunda vez no mês de agosto a saída do SBT e um possível contrato com a Tv Globo. A assessoria da loira e a Tv Globo negaram a especulação que Eliana estaria na emissora de Silvio Santos até novembro.

Segundo o Notícias da Tv, Eliana gravou, nesta segunda-feira, um programa especial que será exibido no Natal em seu programa. Ela mostrou os bastidores do quadro ‘Minha Mulher Que Manda’ e adiantou que o público irá gostar da receita, mas ela não poderia dar spoiler.

A assessoria disse em nota: “Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”.