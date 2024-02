Eliana ficou receosa em participar do grupo com Angélica por conta de ter namorado Huck

Gente, não sei vocês lembram mais a apresentadora Eliana já namorou o Luciano Huck nos anos 90. Durante um bate-papo no Programa Eliana deste domingo (4), a apresentadora ao lado de Angélica revelou ao público que jamais teria sido amigas se não fosse por Xuxa Meneghel.

A apresentadora do SBT confessou que teve muito receio de se aproximar de Angélica por conta do namoro que viveu com Luciano Huck .

A esposa de Luciano Huck confessou que a nossa eterna rainha dos baixinhos Xuxa que foi a grande responsável por incentivar a aproximação das duas. “A Xuxa fez uma coisa grande no seu programa e falou: ‘Você e a Eliana têm que se aproximar, vocês são muito parecidas’. Ela fez o grupo [no WhatsApp] e colocou a gente ali. Ela foi a grande agregadora”, relembrou.

Eliana, então, revelou o medo por trás da amizade entre as loiras. “Eu fiquei um pouco receosa por conta da vida como ela se colocou, nossa vida pessoal, pelo histórico da nossa vida pessoal. Eu falei: ‘Como é que vai ser eu entrar nesse grupo?’. De mulher para mulher mesmo, eu pensei: ‘Como é que vai ser isso?'”, confessou a apresentadora.

Angélica custou a entender que Eliana estava falando sobre o relacionamento que ela viveu com seu atual marido, Luciano Huck. A apresentadora que mora no RJ até resgatou uma memória de quando a paulista foi pela primeira vez na casa em que divide com o apresentador do Domingão com Huck e de quando seu marido fez uma foto delas com Xuxa.

“Eu achei estranhíssimo”, alegou Eliana, rindo. “Eu não sabia disso, mas eu intuía isso. E por isso que foi daquele jeito. Eu falei: ‘Vai lá, vamos lá. Não tem nada a ver'”, contou Angélica.

“Isso não será um impeditivo para que a gente tenha uma amizade, jamais. Até porque estamos falando de uma coisa que tem uma potência muito maior, que somos nós, mulheres, juntas”, complementou.

A apresentadora também lembrou de uma divertida coincidência entre ela, Eliana e Xuxa. “O Junno [Andrade] dançou comigo na minha valsa de 15 anos, foi meu príncipe. Você namorou o Luciano, e o Luciano já foi super amigo da Xuxa, de dormir lá. Ele botava a Sasha [Meneghel] para dormir. Eles nunca deram um beijo na boca, mas tinham uma amizade forte”, pontuou ela.

“O [Adriano] Ricco, seu marido, já dirigiu o Luciano. Tem uma coisa de estar todo mundo junto e misturado, e tudo bem, é maturidade”, acrescentou. Para finalizar, Eliana fez uma piadinha. “[Junto e misturado] no bom sentido, né, amiga?”, brincou, fazendo Angélica cair na risada.