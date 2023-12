Eliana fala sobre procedimentos estéticos: “Faço mesmo, gosto”

Eliana deu o que falar ao comentar seus procedimentos estéticos sem medo de ser feliz. A apresentadora deu detalhes sobre sua relação com as mudanças em participação no programa 50 & Tanto, de Angélica.

“Muitas loucuras. Com 23 anos, eu coloquei silicone e fiz uma lipo. Quando começou essa história de botox, publicamente, me pixavam muito dizendo que eu fazia muito botox. Qual é o problema? Faço mesmo, gosto. Está tudo bem”, disse ela.

“Para mim, ninguém precisa dizer, você está velha, eu sei a idade que eu tenho, eu sei o quanto eu estou velha, eu sei me olhar no espelho, eu sei as rugas que eu tenho, eu sei os defeitos”, afirmou.