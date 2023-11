Eliana fala sobre a ausência de Mara Maravilha no Criança Esperança: “Não foi proposto por mim nem pelas meninas”

Em entrevista, a apresentadora do SBT fez questão de garantir que sempre foi bem acolhida por Mara.

Meus amores, na manhã desta segunda-feira, foi ao ar uma entrevista que a musa do SBT, minha queridíssima apresentadora Eliana deu para a Folha de São Paulo. Durante a entrevista, a loira abordou um dos assuntos mais comentados envolvendo o seu nome esse ano, a sua participação no Criança Esperança.

Para quem não sabe, a participação da apresentadora, ao lado das maravilhosíssimas Xuxa Meneghel e Angélica Ksyvickis Huck, gerou muito burburinho, principalmente porque, a também apresentadora Mara maravilha veio a público para falar que havia sido injustiçada, por não ter sido chamada para participar do evento,

“Tentam me apagar da história. ‘Normal’ quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena”, publicou Mara Maravilha na época.

Com isso, na entrevista, Eliana fez questão de falar sobre o assunto:

“Não preciso [fazer parte do grupo], porque respeito a etnia, a diferença social. Se você está em uma escola com um monte de loirinhas e é rejeitada, isso não é racismo?”, iniciou a apresentadora do SBT.

Continuando, a loira afirmou que em todos os contatos que ela já teve com a Mara, a apresentadora sempre foi uma querida com ela e garantiu que em momento algum foi proposto para ela a sua participação no Criança Esperança.

“Mara foi muito querida comigo quando comecei, me recebeu várias vezes no programa dela. Quantas vezes ela já não esteve aqui em casa? Mas [o Criança Esperança] não foi proposto por mim nem pelas meninas. Foi coisa da emissora. Diria para ela não se incomodar, não entrar nessa pilha”, garantiu Eliana.