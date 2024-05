Eliana deve apresentar Saia Justa primeiro para depois partir para um programa nas tardes da Globo

Alguém me amarrota que eu estou bege! Eliana já está confirmada na Globo depois de alguns rumores de que ela apresentaria o Saia Justa ao lado de Angélica e Xuxa, mas a nova é que ela pode entrar no comando do Vídeo Show logo após sua estreia no GNT. As informações são da Coluna Play, do O Globo.

O Notícias da TV já tinha adiantado para os internautas e fofoqueiras que a emissora não tinha pressa na contratação de Eliana, que decidiu não renovar com o SBT e abandonou a casa de Sisi.

O projeto da emissora é que , a longo prazo, ela ocupe o lugar de Ana Maria Braga na faixa matinal da grade. Antes de tudo isso, ocorrerá uma abertura leve a qual Eliana irá ocupar aos poucos seu espaço diante da audiência.