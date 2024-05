“Eles continuam fazendo shows como se nada tivesse acontecido”, relata mãe de jovem que faleceu durante a ‘I Wanna Be Tour’

Roberta Ferreira conversou com a Piauí para falar sobre o tratamento que a produtora de diversos shows grandes no Brasil deu após a morte do seu filho, João Vinicius Ferreira Simões. O jovem faleceu após receber uma descarga elétrica ao encostar em um food truck durante a realização da ‘I Wanna Be Tour’, que aconteceu no Riocentro.

Roberta diz que um representante da 30e a contatou apenas uma vez, no dia do enterro, mas ela não conseguiu conversar por estar abalada psicologicamente. “Eles ligaram para dizer que entraram em contato, porque eu já havia reclamado que ninguém tinha dito nada para mim. Depois disso, nunca mais. Não deram nenhuma ajuda para o enterro, nunca tocaram no assunto. No dia da morte do João, mandei um e-mail pedindo esclarecimentos, e ninguém respondeu até hoje.” Após a morte do filho, ela obteve licença médica até meados de julho e está em tratamento psiquiátrico.

“Eles continuam fazendo shows como se nada tivesse acontecido. A força que me resta é tentar fazer justiça. É doloroso, mas não tenho outro caminho a não ser lutar pela memória do meu filho e para que esse tipo de tragédia não se repita”, afirmou Roberta por telefone à piauí.