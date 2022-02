Elenice descobre romance de Christian e Lara e humilha a cozinheira

Coitada da Lara, será seguida e humilhada pela megera, mãe de Renato

Mal sabe Lara que Elenice está em seu encalço. A megera descobrirá que Lara e Christian tem um caso extraconjugal e resolverá segui-la…

Foto: Reprodução

Elenice se apresentará para Lara, ao chegar em sua casa no Meier. Ela dirá para a neta de Dona Noca que é mãe de Renato e revelará que sabe que os dois estão se envolvendo…

A partir daí… coitada de Lara, pois Elenice humilhará a moça dizendo que Christian/Renato ainda está casado com Lara e que ela é só mais uma na vida dele. A vilã ainda alegará que Lara é só mais uma na vida do filho dela e que entre uma mulher ou outra fora do casamento, ele sempre voltará para Bárbara…

Foto: Reprodução

Ela finalizará dizendo que Lara não tem nada a oferecer ao seu filho além de cama…