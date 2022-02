‘Um Lugar ao Sol’: Elenice é internada à força pelo seu filho e pode morrer de Covid

O final da novela “Um Lugar ao Sol” e de Elenice, interpretada por Ana Beatriz Nogueira estão próximos

O final da novela “Um Lugar ao Sol” e de Elenice, interpretada por Ana Beatriz Nogueira estão próximos

Alô, alô noveleiras de plantão. Ao que tudo indica Elenice sofrerá muito e poderá morrer no final da novela. Será?

Ela começará a ter lapsos de memória e será diagnosticada com mal de Alzheimer. Logo, os sintomas vão se agravando de forma rápida até que um dia, a personagem invadirá a casa de Santiago, José de Abreu, completamente desorientada.

Teodoro, Fernando Eiras, fica desesperado e irá acionar Christian/Renato, Cauã Reymond, e ambos correrão até o local.

Christian/Renato irão em socorro da “mãe”.

Elenice estará na biblioteca com um olhar vago. Eu queria tomar um banho. Um banho quente. Olha como eu estou gelada, tá vendo? Eu queria me deitar um pouco – dirá ela.

– Claro. Vem comigo – pedirá Teodoro.

– Can you call me a cab? 2600 Weston Hills – dirá Elenice em inglês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– É o endereço dela, de Miami. A gente está no Rio, Elenice. Olha quem está aqui: o Renato. Ele vai te levar, está bem? – explicará o irmão.

Elenice irá com o filho, que levará ela para uma clínica sem ela saber. Ao chegar lá, ela ficará apavorada. Christian, porém, não voltará atrás e internará a própria “mãe” à força.

Se tudo seguir como previsto e Lícia Manzo não mudar de idéia, depois de uma passagem de tempo, Rebeca, Andréa Beltrão, contará a outros personagens que Elenice morreu de Covid durante a pandemia.