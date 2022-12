Eleandro Passaia comete gafe, ao vivo, e chama Record TV de Globo

O jornalista corrigiu a gafe rapidamente, mas mesmo assim o seu erro viralizou na internet.

Gente, que tanto de gafe é essa que esses jornalistas estão cometendo nos programas ao vivo? Dessa vez foi a vez do apresentador do Balanço Geral Manhã, o jornalista Eleandro Passaia.

Na manhã desta quinta-feira (22), enquanto falava sobre uma operação policial na Cracolândia, o jornalista, que é contratado pela Record TV, confundiu para qual emissora trabalha e a chamou de Globo.

“Começaram a atualizar pra gente onde está a Cracolândia agora. A Cracolândia muda de lugar durante os tempos. Essa reportagem tá atualizada? Para quem está chegando aqui na Globo”, disse o apresentador.

Percebendo seu erro, rapidamente ele corrigiu dizendo: “Para você que está chegando aqui na Record”, mas isso não foi o suficiente para fazer com que a sua gafe não viralizasse na web.

E sabe o que é pior? Eleandro está na RecordTV desde 2021, porém, anteriormente ele trabalhava na Rede Massa, afiliada do SBT no estado do Paraná, e não na TV Globo, como muitos pensaram ao ver o vídeo. Será que esse erro do apresentador, na verdade, foi uma “mensagem subliminar”, onde ele expressou seu desejo em trabalhar na Globo?

Eleandro Passaia dizendo que ta na Globo pic.twitter.com/8f0f38dKfb — A Infância de Romeu e Julieta (@SBTdrama) December 22, 2022