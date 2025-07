 ELE VOLTOU! Maximyliano segue como muso do Império Serrano em 2026 e promete desfile histórico

O muso está ON e com tudo pronto pra brilhar mais uma vez! Maximyliano teve seu nome CONFIRMADÍSSIMO como muso do Império Serrano para o Carnaval 2026, e os tamborins já começaram a bater mais forte em Madureira!

Desde 2022 na escola, o artista não esconde o amor pela verde e branca e promete vir com tudo no ano que vem. “Quero fazer um dos melhores desfiles da minha vida! Representar a ancestralidade de Madureira é uma honra gigantesca”, declarou ele, emocionado. Fofo, né?

Maximyliano é mais do que beleza na avenida: é símbolo de representatividade, força e elegância, e conquistou o coração da comunidade desde o primeiro passo na quadra. “Fui recebido de braços abertos. Me sinto em casa nos ensaios, eventos e na quadra. Aqui é minha família!”, completou o muso.

E se você achou que ele só arrasou no Rio, segura essa: no último carnaval, Maximyliano fez história desfilando em DOIS sambódromos no mesmo dia! Isso mesmo, meu povo: brilhou na Sapucaí pelo Império e depois cruzou o Anhembi pela Águia de Ouro, em SP. É ou não é rei?

A expectativa agora é altíssima: com ele de volta, o Império promete um desfile poderoso, cheio de ancestralidade, beleza e emoção. Vem 2026!