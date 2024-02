“Ele tá com sintomas de tosse, espirro, que sai gotículas e secreções”, explica Mari Saad

Stênio Garcia foi diagnosticado com Covid-19 pela terceira vez e sua esposa, Mari Saad, não deixa de contar detalhes sobre o estado de saúde do ator para que seus fãs fiquem despreocupados diante das condições do ator.

“Começou sábado e eu tinha notado ele muito mole, mas achei que era gripe. Eu tinha um exame de covid aqui em casa, porque o médico mandou eu fazer por estar com o olho inchado”, disse ela, que também foi surpreendida pelo resultado positivo.

“Ele tá com sintomas de tosse, espirro, que sai gotículas e secreções. Estou passando tudo para o médico full time. Estou monitorando quase de uma e uma hora, porque ele tem uma idade. Ele é um jovem no corpo de 91 anos. Porque se acontecer alguma coisa, a gente vai correndo para o hospital”, completa.