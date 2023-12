“Ele no fundo é um filho da puta que nem eu, mas não pode falar o que eu falo”, disse Paulo Vieira sobre Luciano Huck

O humorista escreveu em seu Twitter o que pensa sobre o apresentador após um internauta dizer que Huck ama Paulo

Foi só Paulo Vieira aparecer no Melhores do Ano que a web se encheu de comentários sobre a aparição do muso. Acontece que andei olhando o meu feed e percebi que o humorista disse que Luciano Huck é no fundo um filho da puta igual ele, só não pode falar o que ele fala e se sente realizado através do ator.

“Eu tenho uma teoria de que ele no fundo é um filho da puta que nem eu, mas construiu uma imagem que não pode falar o que eu falo e se sente realizado em mim”, escreveu no Twitter.

Acompanharei o relacionamento dos dois de perto para ver o que sai mais sobre os dois. Aloca!