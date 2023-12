“Ele estava com ela [Jojo Todynho] por interesse”, dispara Kally Fonseca sobre Lucas Souza

Kally Fonseca está com a língua igual um chicote, após a sua saída da Fazenda ela revelou detalhes sobre a revelação do segredo de Lucas Souza dentro do reality, falando até que ele mantinha seu relacionamento com Jojo por interesse em ser famoso. Ela ainda revelou que ele não pediu segredo a ela.

A Jaquelline começou a falar que eu estava atrás de macho, colocando o relacionamento dentro do jogo. E eu falei para ele [Lucas] contar o que me disse sobre a ex. Ele estava com ela [Jojo Todynho] por interesse, porque queria ser famoso. Quem sabe ele não queria fazer a mesma coisa com a Jaquelline. Era isso que eu queria falar”, disse.

Ela ainda completa: “Ele não pediu segredo nenhum, até porque tinham outras pessoas com a gente. Porém, a partir do momento que ele leva uma foto da ex para o jogo e tenta agredir uma pessoa, cospe na cara de alguém… Aí eu disse que era sacanagem, e falei. Falei algo que estava dentro do programa, no contexto do assunto. Por que cuspir no rosto de alguém? Por que trazer uma foto da ex? Não tinha sentido considerando o que ele tinha me falado. [Contar o segredo] Foi uma forma de defesa para o Cezar Black”, defendeu ela.