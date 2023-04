“Ele era gay assumido antes de casar”, dispara irmão de Guilherme de Pádua

Patrice Thomaz expõe diversos detalhes sobre a vida pessoal da família que deixou o Brasil perplexo, além das intenções da viúva do ex-ator

Minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio! O irmão de Guilherme de Pádua, Patrice Thomaz, decidiu colocar a boca no trombone, além de revelar que o seu irmão era gay assumido antes de se casar, ele revelou que a sua cunhada deu em cima dele e revelou interesse sexual nele.

“Ela queria sair em Lavras Novas comigo, querendo me beijar. Pensa? Como é que eu iria sair em Lavras Novas, cidade que as pessoas me respeitam”, contou Patrice.

Na ocasião, Juliana Lacerda tentou beijá-lo em público e até mesmo fazer atos libidinosos no restaurante em que ele se encontraram. É válido lembrar que ela estava alcoolizada na ocasião.

“Inclusive [falei] que ele era gay assumido antes de casar com ela. Não na igreja! antes disso, ele era gay assumido! E daí? Não é esse o problema, não cabe mais alguém que é contra isso não pode ser isso”, disse no vídeo.