“Ele é um escroto, um puxa-saco de ditador militar”, afirma Marcelo Drummond sobre Silvio Santos

O ator, viúvo de Zé Celso, também falou sobre a dura batalha judicial que o apresentador possui com o seu falecido marido.

Gente, apesar de fazer um grande sucesso com o público, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, aparentemente, não é amado por todos. Durante uma entrevista ao “Splash”, o ator Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo Zé Celso, revelou não ter afeto pelo apresentador.

Na entrevista, Drummond fala sobre a batalha que Silvio e Zé Celso traçavam na justiça, que começou a mais de 40 anos, relativa a área onde está localizado o Teatro Oficina, na capital paulista. Isso porque, o terreno em questão é de propriedade do apresentador, que desde o início da década de 1980 tem a intenção de construir um prédio no local, enquanto o Zé Celso alegava que o edifício prejudicaria as atividades culturais que são feitas ali.

Para Drummond, Silvio não mudará a sua postura a respeito do Teatro Oficina, alegando que tanto ele quanto as suas filhas fazem tudo por dinheiro.

“Eu não acredito em mudança de postura do Silvio Santos. Não acredito em mudanças de postura das filhas do Silvio Santos. Eles querem dinheiro. É tudo por dinheiro. Dê o dinheiro e eles entregam”, afirmou o ator.

Logo em seguida, o viúvo de Zé Celso, ressaltou que, assim como ele, o dramaturgo, que infelizmente nos deixou a cerca de um mês, vítima das complicações provocadas por um incêndio que atingiu o seu apartamento, na Vila Mariana, também não era um grande fã de Silvio Santos, afirmando que o mesmo só conseguiu uma concessão de televisão por ser “puxa-saco”, na época da ditadura militar.

“Essa coisa de ‘maior comunicador. Caralho! Não é porra nenhuma. Ele é um escroto que conseguiu uma televisão, uma concessão de televisão durante a ditadura militar. Era um puxa-saco do ditador militar”, finalizou Drummond.