“Ele dormiu comigo sentando”, expôs MC Pipokinha

A funkeira revelou que o influenciador estava tão bêbado que não aguentou ter relação sexual com ela.

Eitaaaa! Amores, nesta sexta-feira (29) a cantora MC Pipokinha utilizou as suas redes sociais para expor o influenciador Kaio Viana, com quem ela está/estava vivendo um affair no cruzeiro do Neymar.

De acordo com Pipokinha, o encontro “romantico” que eles haviam marcado não saiu como o planejado, já que o influenciador acabou dormindo durante a relação sexual com a cantora.

“Ele falou que queria ficar comigo já fazia um tempo. Aí ele chegou aqui, eu tomei banho, ele passou creme em mim. Mas ele estava tão bêbado, mas tão bêbado, que ele dormiu! Ele dormiu comigo sentando…”, revelou Pipokinha.