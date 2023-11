“Ela tem muito mais pegada que o Neymar”, Fernanda Campos após gravar com Andressa Urach

A ex-affair do craque Neymar gravou conteúdo para plataforma adulta em parceria com a modelo Andressa Urach.

É, minha gente, parece que a moral do Neymar deve estar baixíssima depois dessa declaração que a Fernanda Campos, a influencer que teve um caso com o jogador e expos tudo na véspera do Dia dos Namorados deu após gravar conteúdo com a modelo Andressa Urach ao dizer que ela teve um desempenho melhor que o ex-noivo de Bruna Biancardi. Eitaaa que essa pá de cal no ego do camisa 10 da Seleção Brasileira veio com força total.

“Andressa tem mais pegada que o Neymar, com toda a certeza”, disse ela em breve conversa exclusiva com a coluna. “Ela já é treinada, né? E tem periquita, sabe os pontos certos para agradar uma mulher”, completou.

No vídeo recebido pela coluna do Perline tá todo trabalhado nas provocações. Fernanda aparece com a camiseta da seleção brasileira de futebol, talvez para relembrarem do seu breve affair com Neymar. Enquanto Urach vem com a camisa da seleção portuguesa, representando o craque português Cristiano Ronaldo.

Vale lembrar que ela teve encontros com o astro mundial e que vazou imagens dos dois juntos em um quarto de hotel. Todo o material foi produzido nesta semana e será disponibilizado nos perfis das duas no Privacy.