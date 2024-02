Ela não cansa de inovar: Deborah Secco recria videoclipe de “Uh Tiazinha” com Vinny

Deborah Secco aproveitou a magia do Carnaval para alimentar os anos 90 e reviver o hit “Uh! Tiazinha” do cantor Vinny. A faixa foi regravada e ganhou um upgrade na personagem de Suzana Alves, que fez sucesso nos anos 90.

A atriz foi convidada para o clipe e aceitou a proposta do cantor. “Estou muito feliz de vir de Tiazinha, de regravar a música com o Vinny, que foi um sucesso da minha adolescência. Era fã do Vinny e, quando ele gravou com a Tiazinha, achei muito inusitado”, contou à revista Quem.

“Quando me descobri uma mulher sexy, quem estava ocupando o posto máximo desse lugar na época era a Tiazinha, ela me inspirou muito, me fez enxergar a mulher sexy como algo legal, leve e divertido. Muito da mulher sexy que eu sou, devo a ela”, disse a atriz que se inspira na personagem.

Quero chamar a atenção de vocês para Vinny, que está envelhecendo como vinho. Eu amo!