“Ela fez por merecer”, afirma Leão Lobo a respeito de Mara Maravilha não ser chamada para o Criança Esperança 2023

O apresentador chamou Mara de hostil e oportunista, afirmando que ela sempre alimentou uma rivalidade contra as outras apresentadoras da época.

Amores, mais cedo contei para vocês que a apresentadora Sônia Abrão saiu em defesa de Mara Maravilha, após o mesmo não ser convidada para integrar o baita espetáculo que foi a última apresentação do Criança Esperança 2023, que uniu em um só palco as loiras mais badaladas do nosso país as apresentadoras e cantoras Angélica, Eliana e Xuxa Meneghel.

Porém, ao contrário de Sônia, durante a sua participação no web programa “Splash Show”, o apresentador Leão Lobo afirma que a Mara fez por merecer para não ter sido convidada para o evento.

Logo de cara, Leão fala que Mara não conseguiu ser amiga das outras apresentadoras por levar a rivalidade feminina que o público tentava causar a sério, sempre criticando as outras colegas de profissão.

“Mara não conseguiu ser amiga [delas], não por ser morena, mas porque foi a única que destoou no sentido de amizade. Ela sempre criticou a Xuxa, sempre rivalizou com a Angélica, de certa forma também com a Eliana… Levou a sério essa coisa da rivalidade, [que] as outras não levaram”, iniciou o apresentador.

Em seguida, ele confessa que naquela época, dentre elas, Mara foi a apresentadora que mais fez sucesso, mas devido a sua forma hostil com todos aqueles que trabalhavam com ela, ela não conseguiu manter esse sucesso como as outras.

“Mara foi a que fez mais sucesso dentre todas elas, em termos de audiência – mas carreira é algo que você constrói dia a dia. Até na fala, a gente vê que a Mara é hostil – e não só com elas [Xuxa, Eliana e Angélica], com os colegas em geral. Ela fez por merecer [ficar de fora do Criança Esperança]”, explicou Lobo.

Por fim, o apresentador supõe que se a apresentadora não tivesse feito diversas escolhas equivocadas, simplesmente, por oportunismo, o público às vezes ainda acreditaria nela.

“Se ela tivesse ido pelo caminho do canto, se não tivesse mudado tanto de opinião, virado de uma religião para a outra por oportunismo… Enfim, tanta coisa aconteceu durante essa carreira que o público não acredita [mais nela]”, finalizou Leão Lobo.