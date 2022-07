“Ela estava revoltada no plano espiritual” afirma a astróloga Mônica Buonfiglio, sobre caso Daniela Perez

Depois de quase 30 anos da morte eu ainda consigo me arrepiar quando ouço a história. Nesta segunda-feira, 25, a astróloga e espiritualista Mônica Buonfiglio publicou em seu canal no YouTube um vídeo que descreve o mapa astral de Daniela Perez, e também o mapa do dia da morte da atriz.

Após a grande repercussão da morte da atriz Daniela Perez, com o documentário lançado pela HBO, “Pacto Brutal”, após quase 30 anos de sua morte, Mônica faz algumas revelações sobre a morte de Daniela Perez.

Segundo a astróloga o ator e assassino Guilherme de Pádua, estava com raiva da mãe da atriz, a escritora Glória Perez, que segundo ele estava diminuindo suas falas na novela. Mônica Buonfiglio afirmou ainda que pouco tempo após a morte de Daniela, ela estava revoltada no plano espiritual, “Ela batia com as mãos no joelho, e conversava muito, ela estava revoltada” afirmou a espiritualista.

Mônica contou ainda que deu uma entrevista na época ao jornalista Pedro Bial, para a GloboNews, e que durante a entrevista Glória Perez deu um telefonema para ela e ambas conversaram bastante, foi quando a astróloga contou para a escritora que segundo Daniela (no plano espiritual) Guiherme seria solto e não pagaria pelo crime, e assim aconteceu.