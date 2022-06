Internet relembra Eduardo Suplicy em show de Baiana System

Vereador da cidade de São Paulo falou que teve sua carteira e celular roubados no dia

De meme em meme temos o resultado caótico que é a internet brasileira, daquele jeitinho que a gente ama. Nem começou a semana direito e já temos o meme da semana, Eduardo Suplicy no show do Baiana System em 2019. O vereador da cidade de São Paulo comentou sobre o momento e disse que se divertiu muito.

“Como dizem os jovens, esse dia foi louco. Me diverti bastante mas perdi minha carteira e celular”, escreveu Eduardo Suplicy

Na flor da idade ele não deitou para a curtição no meio do público do show, foi para o meio da roda, pulou e se entregou ao momento. Gosto muito disso, e mesmo perdendo a carteira e celular o momento ficará sempre lembrado por nós, pode ter certeza Suplicy (risos).