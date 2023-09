Eduardo Sterblitch procurou ajuda para lidar com ciúme excessivo da esposa

O ator contou detalhes sobre a busca por ajuda para lidar como ciúme diante de Louise D’Tuani, que também é atriz

Eduardo Sterblitch não esconde que sente um ciúme excessivo de sua esposa, Louise D’Tuani. O ator contou no ‘Sobre Nós Dois’ que procurou ajuda profissional para aprender a lidar com o tema. Ele ainda disse que buscou ajuda da terapia que fazia o ‘Amor e Sexo’, na Globo.

“A minha terapia com a Regina foi por causa de ciúme. Quando tiver sentindo ciúme, você esconder isso é perigoso. Assumir que está sendo ciumento é mais fácil para cuidar”, o humorista trouxe o assunto à tona.

A esposa ainda falou sobre o ciúme: “Foi uma situação em que ele ficou com ciúme e propôs a terapia com a Regina, que fala do amor não romântico e entender outras possibilidades dentro da relação”, disse a artista.