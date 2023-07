Eduardo Girão recebe invertida de mãe de jovem medalhista em Olimpíada de Matemática: “Fizemos o L”

Marcela Alencar respondeu ao comentário de Eduardo Girão e disse que seu filho foi muito bem educado social e politicamente, jamais apoiando um governo militarizado

Eduardo Girão usou o seu Instagram para homenagear o jovem, que ganhou medalha de ouro na maior Olimpíada de Matemática do mundo. Acontece que a mãe do jovem, Marcela Alencar, não ficou calada diante do possível ideal do posicionamento político da família do medalhista, dando uma resposta pra lá de convincente.

“Meu filho! A imagem corou a camisa que ele tá usando que homenageia grandes nomes da MPB! Para além disso, informo para aquele que segue o ilustre senador que esse menino prodígio foi muito bem educado social e politicamente e, portanto, JAMAIS APOIARIA UM GOVERNO MILITARIZADO, TEOCRÁTICO E ANTICIÊNCIA. Sinto muito de ver uma notícia tão feliz sendo usada aqui e também politizada de maneira equivocada pelos seguidores”, disse.

A mãe ainda respondeu ao comentário de uma internauta: “Fizemos o L com orgulho! Ele também”, finalizou.