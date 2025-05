Eduardo Girão detona condução dos depoimentos de Virgínia e Rico Melquíades: “Imprudente e vexatório”

Amores, fiz uma sessão de compras exclusivas com minha personal stylist em lojas caríssimas do Village Mall. E no caminho de volta para casa, uma amiga de Brasília me mandou um trecho baphônico de um senador colocando os pingos nos is sobre os dois depoimentos iniciais da CPI das Bets. Gente, ele soltou o verbo com classe.

Rico Melquíades mostra ‘Jogo do Tigrinho’ a senadores (Kevin Lima/g1)

Acontece que a entrevista do senador Eduardo Girão (Novo) ao ‘Na Lata com Antonia Fontenelle’ segue repercutindo na web. E em um novo trecho, o parlamentar comentou sua opinião sobre as convocações e os depoimentos dos influenciadores Virgínia Fonseca e Rico Melquíades.

“Eu acho que foi imprudente ter chamado a Virgínia. E no dia seguinte, com o outro influencer [Rico Melquíades] foi até mais vexatório. Eles foram jogar tigrinho, para mostrar como funcionava, e o cara ganhou em rede nacional”, relembrou.

Virginia fez vídeo para familiares do senador Cleitinho durante a CPI das Bets (Hugo Barreto/Metrópoles)

Girão reconheceu que convocar os influenciadores sem provas suficientes sobre envolvimento e benefícios na divulgação de casas de apostas foi uma decisão precipitada.

“Foi um erro a Virgínia ter sido chamada, porque se não tinha sigilo quebrado, se não tinha absolutamente nenhum indício, ali [o relator] perdeu o argumento. Então, tinha que ter algum elemento para se chamar e fazer perguntas diretas com relação a isso”, reforçou o parlamentar.

Gente, realmente… aquilo tudo mais pareceu um espetáculo de entretenimento ao invés de uma CPI. Meu bem, foi muito barulho e zero provas concretas.