Eduardo Costa surge mais magro e choca fãs

Minhas manas que curtem um sertanejo ficaram chocadas com a aparência de Eduardo Costa em um vídeo publicado pela sua esposa nas redes sociais. O cantor foi filmado por sua mulher, Mariana Polastreli, enquanto passava maquiagem no rosto, e a mudança em sua aparência chocou.

“Meu Deus, o Eduardo Costa tá a cara do Lula molusco bonito”, disse um usuário. “Gente, o que aconteceu com o Eduardo Costa? kkkkkkkkkk. Eu quase passei o vídeo direto”, disse uma fã, que quase não reconheceu o artista. “Meu Deus, o Eduardo Costa tá a cara do ator que fez o Stefan Salvatore (ator de The Vampire Diaries)”, falou mais uma.

Não sei o que pode ter ocasionado a perda de peso do sertanejo, mas recentemente, ele anunciou a morte de um de seus animais mais preciosos e estimados, seu cavalo, Baruk. Há alguns anos, o artista chegou a receber ofertas de até R$7 milhões pelo animal, mas se recusou a vendê-lo.