Masculinidade frágil de Eduardo Costa precisa ser comprovada pela ciência

Com mensagens diretas condicionadas, o cantor precisa se reafirmar homem todos os dias

Homem moderninho? Para Eduardo Costa isso não passa de uma piada, mesmo ele tendo mais botox que qualquer mulher por aí. O cantor tem que se reafirmar homem hétero em cada legenda ou foto, e até mesmo nas DMs com perguntas condicionadas. Afe, preguiça.

Eduardo Costa se prova homem todos os dias (Foto: Reprodução)

Ao entrar no Instagram do cantor você encontra perguntas como: “Já amou de verdade alguma das muitas mulheres que já teve?”, “já teve relacionamento com alguma fã?” ou “você é mesmo viciado em sexo?” são algumas perguntas que você pode fazer para Eduardo, bacana, né? Até porque nós temos muita curiosidade sobre a vida sexual do cantor.

Uma que em qualquer entrevista ele fala sobre assuntos sexuais, então para que reafirmar sua masculinidade? Talvez porque o tiro sai pela culatra quando ele posta fotos e a gente consegue ver sua metrossexualidade com uns 50mls de botox, calças justas e um coque samurai que deveria ter ficado em 2018.

Eduardo, amigo, não precisa reafirmar não, já entendemos você é hétero, gosta de mulheres e tem um harém aos seus pés. A “cha” e a “cota” mandaram um super beijo.