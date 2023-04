Eduardo Costa e Mariana Polastreli oficializam união no civil

O casal apareceu junto nos cliques dos fotógrafos e a loira comemorou a união ao cantor

Eduardo Costa oficializou o seu casamento no civil com Mariana Polastreli ontem, terça-feira (04). Os dois aparecem bem felizes nas fotos divulgadas à imprensa e no perfil da loira ela aparece celebrando ao lado do marido.

“Oficialmente casados”, escreveu a loira na legenda da publicação no Instagram. Logo os fãs se derreteram pelo casal, desejando felicidades na nova vida a dois.

A celebração contou apenas com a presença de familiares próximos dos noivos e os dois apostaram em roupas clássicas em tons neutros, nada de exageros. Felicidades ao casal!