BA-BA-DO! Edu de Carli, melhor amigo de Gabi Brandt, está no ‘Soltos em Salvador’

Será que o cabeleireiro vai soltar pérolas sobre a vida dos Pôncios no reality show?

E vai começar a nova temporada de ‘Soltos’, reality show de pegação da Amazon Prime, mas ao contrário das outras temporadas, que se passaram em Florianópolis, essa será em Salvador. Um luxo só!

E sabe quem estará lá? Eduardo de Carli, o melhor amigo da Gabi Brandt, acredita? O gato é cabeleireiro, tem 28 anos e também já trabalhou como modelo em Milão, Nova York e Londres. Chiquérrimo né?

Edu trabalhou como modelo em Milão, Nova York e Londres (Foto: Reprodução)

Dude é de São José do Rio Preto (SP) e AMA sua cidade natal, ‘tá? Por mais que sempre que pode dá as carinhas em São Paulo, onde mora a sua outra melhor amiga, Maria Eugênia Luz, que é influenciadora e também amiga de Gabi.

Edu é de São José do Rio Preto (SP) (Foto: Reprodução)

Carli é proprietário do Dude Carli Hair na Dri Oliver Centro de Estética Integrada em São José do Rio Preto! Bom, o gato também é mega animado e ama uma praia, viu? E não leva desaforo pra casa de jeito nenhum — então podemos aguardar babados e espero que solte algumas fofoquinhas Pôncios né?

Eduardo de Carli, o melhor amigo da Gabi Brandt (Foto: Reprodução)

Na edição de Salvador, Ricardo, gerente do bar em Floripa, tem a oportunidade de expandir o negócio para a capital baiana e recruta um grupo de amigos para trabalhar no empreendimento durante as férias. Novos nomes chegam ao time, devido à falta de disponibilidade de alguns. Os novos episódios, que serão nove no total, terão 45 minutos de duração e eu aguardo ANSIOSA!