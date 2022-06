“Ninguém me perdeu, vocês ganharam um embaixador do Brasil aqui fora”, dispara Edson Cordeiro

Contratenor brasileiro faz show na Europa e usa seu Instagram para falar que o Brasil não o perdeu

Uma vez brasileiro, brasileiro até morrer. O encantador e perfeito Edson Cordeiro usou suas redes sociais para se pronunciar diante aos comentários que vem recebendo em suas publicações. Na postagem o contratenor fala que o país não o perdeu e que ele é um representante do que o Brasil tem de melhor lá fora.

“Gente, quando um jogador, um craque faz sucesso na Europa ninguém fala que perdeu o jogador. Estamos aqui para representar o Brasil. Ninguém me perdeu, vocês ganharam um embaixador do Brasil aqui fora, um embaixador de boas notícias do que o Brasil tem de melhor aqui fora. Não fala assim, eu sou de vocês, eu sou brasileiro”, disse.

“Sei que esses comentários tipo: “Perdemos o Edson Cordeiro“ ou ”O Brasil não o valoriza“ é até feito com carinho. Mas eu tenho que dizer que o Brasil me deu tudo o que tenho e me moldou enquanto artista e ser humano”, escreveu Edson na legenda da publicação.

E não para por aí, o contratenor diz que já já vai estar no nosso país para se apresentar. Já digo que não vou deixar essa oportunidade passar e vou adquirir meu ingresso onde quer que seja! Amo demais.