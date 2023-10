“É uma brincadeira”, diz Naldo sobre polemica de ter cobrado fã para tirar foto

Um vídeo em que o cantor cobra para ser fotografado com fã viralizou nas redes sociais viralizou na web nesta quinta-feira (26).

Naldo Benny foi um dos assuntos mais comentados da web e não foi por causa de um hit ou até um clipe pra lá de bombástico, meus amores. O que realmente aconteceu foi que o cantor teve um vídeo que viralizou nesta quinta-feira (26) aonde ele supostamente cobra R$ 50 para tirar fotos com um fã durante uma premiação que aconteceu em São Paulo.

Então, nesta sexta-feira (27), o funkeiro carioca publicou um vídeo em seu Instagram abriu seu coração para os seguidores e explicou o que aconteceu.

“Eu nunca cobrei para tirar foto com ninguém e nem vídeo. Aquilo é uma brincadeira, o vídeo realmente existe, está em tudo quanto lugar do mundo. Mas eu não cobrei. Na hora a Ellen até grita: ‘faz um pix aí’. Eu tenho hábito de brincar com as pessoas: ‘Hoje não é sábado não, de sábado é R$ 100, hoje é R$ 50’, mas foi uma brincadeira. A pessoa que fez o vídeo sabe que isso é uma brincadeira”, explicou.

Naldo falou também que a pessoa compartilhou o vídeo ‘por pura maldade’ e fora do contexto. “Por pura maldade, para ganhar likes e visualizações, postou o vídeo, cortou no momento e deixou rolar, porque logo na sequência eu falo: ‘É brincadeira mano, pode tirar a foto aqui na boa, não tem nada de cobrar’”, disse.

“E um vídeo com uma pessoa pública, de expressão, vai ganhar muita visibilidade. Com isso ele ficou com o ego feliz, porém isso é muito ruim pra mim”, finalizou.