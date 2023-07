É o amor! Chico Veiga faz declaração para Luísa Sonza

O influenciador fez uma declaração para a cantora no seu aniversário e não deixou de postar diversas fotos junto com a artista

No começo dessa semana eu contei para vocês que Luísa Sonza estava se relacionando com Chico Veiga. A loirinha do pop já tinha dito que o seu envolvimento era profundo, mas os seus fãs foram pegos de surpresa quando o boy postou uma linda homenagem no aniversário da loira.

“Dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito”, iniciou Chico.

Ele ainda completou: “Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim. […] Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido […] Te amo”, finalizou.